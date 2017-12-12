Сирия: подкрепления САА прибыли завершить разгром террористов в Бейт-Джинн

Дамаск, 12 декабря. Большое количество правительственных войск прибыли на поддержку силам правительства Сирии к западу от Дамаска. Силы Сирийской арабской армии неподалеку от Бейт-Джинн окружили террористов из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (входящей в состав коалиции запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры1»).

Как сообщил источник Al-Masdar News, подкрепления состоят из сил 4-й механизированной дивизии и Национальных сил обороны (NDF), которые ранее удерживали позиции под Дамаском.

В настоящее время группировка террористов «Хайят Тахрир аш-Шам», оказавшаяся в котле неподалеку от Бейт-Джинн практически полностью разгромлена после нескольких недель сопротивления; террористы удерживают только один крупный холм — доминирующую высоту — и несколько населенных пунктов в этом районе.

Ранее «Газета.ru» сообщала о том, что в американских СМИ появились заявления, что Вашингтон готов согласиться с тем, что президент Сирии Башар Асад останется на своем посту до очередных выборов в 2021 году.

1 Организация запрещена на территории РФ.