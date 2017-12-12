Пушков озадачился тем, как американцы долетят до Луны без ракетных двигателей

Москва, 12 декабря. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возобновлении полетов на Луну.

Как написал он в своем аккаунте в Twitter, американцы не смогут долететь до Луны без ракетных двигателей. Как отметил Пушков, они «даже до МКС добраться без российских двигателей не могут».

Ранее Трамп подписал распоряжение о фактическом возобновлении свернутой его предшественником Бараком Обамой лунной программы.

Ранее в России отреагировали на заявление Трампа о победе США. Заявление Дональда Трампа о победе США в двух мировых войнах и над коммунизмом вызвало широкую дискуссию в Сети. Пользователи сравнили Вашингтон с Киевом и напомнили американскому президенту о КНДР и Китае, а также пошутили, что США «на Луне инопланетян победили».