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Общество
Стало известно, где в Петербурге ограничат движение с 12 декабря
Политика
Пушков озадачился тем, как американцы долетят до Луны без ракетных двигателей
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    Пушков озадачился тем, как американцы долетят до Луны без ракетных двигателей

    7:03  12 Декабря 2017  /обновлено: 7:03  12 Декабря 2017
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    Пушков озадачился тем, как американцы долетят до Луны без ракетных двигателей

    Москва, 12 декабря. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возобновлении полетов на Луну.

    Как написал он в своем аккаунте в Twitter, американцы не смогут долететь до Луны без ракетных двигателей. Как отметил Пушков, они «даже до МКС добраться без российских двигателей не могут».

    Ранее Трамп подписал распоряжение о фактическом возобновлении свернутой его предшественником Бараком Обамой лунной программы. 

    Ранее в России отреагировали на заявление Трампа о победе США. Заявление Дональда Трампа о победе США в двух мировых войнах и над коммунизмом вызвало широкую дискуссию в Сети. Пользователи сравнили Вашингтон с Киевом и напомнили американскому президенту о КНДР и Китае, а также пошутили, что США «на Луне инопланетян победили».

    Пушков озадачился тем, как американцы долетят до Луны без ракетных двигателей

    Автор: Алия Садыкова
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    #трамп #луна #пушков
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