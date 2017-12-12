Автостопом из Мурманска во Владивосток: кот и его хозяин путешествуют по России

Владивосток, 12 декабря. В паблике в Вконтакте под названием Walking on the planet появились первые отчеты необычного путешествия кота-автостопщика и его хозяина.

Как сообщает Deita.ru, Владислав Евглевский и его кот Сэм накануне отправились в долгое путешествие через всю страну, выйдя из Мурманска, и пообещав через какое-то время прибыть во Владивосток.

Путешественник с котом уже преодолел первый этап, добравшись до Петрозаводска, следующий пункт остановки – Петербург.

