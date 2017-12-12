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Автостопом из Мурманска во Владивосток: кот и его хозяин путешествуют по России
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    Автостопом из Мурманска во Владивосток: кот и его хозяин путешествуют по России

    6:46  12 Декабря 2017  /обновлено: 6:47  12 Декабря 2017
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    Автостопом из Мурманска во Владивосток: кот и его хозяин путешествуют по России

    Владивосток, 12 декабря. В паблике в Вконтакте под названием Walking on the planet появились первые отчеты необычного путешествия кота-автостопщика и его хозяина.

    Как сообщает Deita.ru, Владислав Евглевский и его кот Сэм накануне отправились в долгое путешествие через всю страну, выйдя из Мурманска, и пообещав через какое-то время прибыть во Владивосток.

    Путешественник с котом уже преодолел первый этап, добравшись до Петрозаводска, следующий пункт остановки – Петербург.
     

    Автор: Константин Терехов
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    #мурманск #владивосток #автостоп
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