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Политика
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Политика
На военных базах в Сирии построят дома для российских военнослужащих
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    На военных базах в Сирии построят дома для российских военнослужащих

    6:46  12 Декабря 2017  /обновлено: 6:46  12 Декабря 2017
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    На военных базах в Сирии построят дома для российских военнослужащих

    Дамаск, 12 декабря. После вывода основной части российских войск из Сирии инфраструктура военных баз в Тартусе и Хмеймиме будет развиваться.

    Как пишет газета «Известия», со ссылкой на министерство обороны России, численность военных в Сирии сократится втрое. Это произойдет уже к весне 2018 года.

    Задачей оставшихся в САР военных станет охрана российских баз, центров примирения и контроль за прекращением огня. На военных базах в Сирии построят дома для военнослужащих и членов их семей.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о выводе основной части войск, принимавших участие в освобождении Сирии от террористов.

    На военных базах в Сирии построят дома для российских военнослужащих

    Автор: Алия Садыкова
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    #сирия #хмеймим #тартус
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