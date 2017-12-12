На военных базах в Сирии построят дома для российских военнослужащих

Дамаск, 12 декабря. После вывода основной части российских войск из Сирии инфраструктура военных баз в Тартусе и Хмеймиме будет развиваться.

Как пишет газета «Известия», со ссылкой на министерство обороны России, численность военных в Сирии сократится втрое. Это произойдет уже к весне 2018 года.

Задачей оставшихся в САР военных станет охрана российских баз, центров примирения и контроль за прекращением огня. На военных базах в Сирии построят дома для военнослужащих и членов их семей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о выводе основной части войск, принимавших участие в освобождении Сирии от террористов.