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Политика
Часть самолетов ВКС РФ останется в Сирии для поддержания порядка
Политика
ВВС НАТО над Балтикой за неделю пять раз сопроводили самолеты ВКС РФ
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    ВВС НАТО над Балтикой за неделю пять раз сопроводили самолеты ВКС РФ

    6:38  12 Декабря 2017  /обновлено: 6:38  12 Декабря 2017
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    ВВС НАТО над Балтикой за неделю пять раз сопроводили самолеты ВКС РФ

    Вильнюс, 12 декабря. Истребители ВВС НАТО за неделю пять раз поднимались в международное пространство над Балтикой для сопровождения российских самолетов.

    Как рассказали в министерстве обороны Литвы, с по 10 декабря истребители ВВС НАТО, выполняющие в странах Балтии миссию воздушной полиции, с целью опознания и сопровождения самолетов ВКС РФ пять раз поднимались в небо. Они сопроводили Ил- 20, Ил-76, Ту-134, Су-27.

    Напомним, с 1 сентября миссию воздушной полиции выполняют истребители ВВС США F-15 Eagle.

    ВВС НАТО над Балтикой за неделю пять раз сопроводили самолеты ВКС РФ

    Автор: Алия Садыкова
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