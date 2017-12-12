ВВС НАТО над Балтикой за неделю пять раз сопроводили самолеты ВКС РФ

Вильнюс, 12 декабря. Истребители ВВС НАТО за неделю пять раз поднимались в международное пространство над Балтикой для сопровождения российских самолетов.

Как рассказали в министерстве обороны Литвы, с по 10 декабря истребители ВВС НАТО, выполняющие в странах Балтии миссию воздушной полиции, с целью опознания и сопровождения самолетов ВКС РФ пять раз поднимались в небо. Они сопроводили Ил- 20, Ил-76, Ту-134, Су-27.

Напомним, с 1 сентября миссию воздушной полиции выполняют истребители ВВС США F-15 Eagle.