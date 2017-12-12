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Белгородцы узнали о связи сирийской Пальмиры и Санкт-Петербурга
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    Белгородцы узнали о связи сирийской Пальмиры и Санкт-Петербурга

    6:53  12 Декабря 2017
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    Белгородцы узнали о связи сирийской Пальмиры и Санкт-Петербурга

    Белгород, 12 декабря. Преподаватель кафедры архитектуры Санкт-Петербургского государственного академического института живописи скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Максим Атаянц прочитал в Белгороде лекцию о связи сирийского города Пальмира с Санкт-Петербургом.

     Сообщается, что ученый смог побывать в Сирии в середине 2000-х годов. Тогда он сделал зарисовки уникальной архитектуры, которую позже уничтожили боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).Белгородцы узнали о связи сирийской Пальмиры и Санкт-Петербурга

    Атаянц отметил, что Пальмира отличалась своей особенной архитектурой, в которой были переосмыслены и адаптированы лучшие образцы римской и греческой традиций градостроительства. Так же и Санкт-Петербург собрал в себе лучшее из вековых архитектурных стилей.

    Отметим, что в настоящее время специалист с командой единомышленников создает 3D-модель взорванных храмов и других объектов Пальмиры.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Новикова
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    #пальмира #санкт-петербург #белгород
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