Новые дорожные знаки появятся на дорогах России

Москва, 12 декабря. На дорогах России, с началом действия нового национального стандарта, появятся новые знаки.

Как сообщают «Известия», отечественным водителям придется привыкать без малого к десятку новых дополнительных дорожных знаков и табличек, среди которых, например, «Запрет въезда на перекресток в случае затора».

К слову, подобный знак будут применять для дополнительного визуального обозначения «вафельной разметки», на которую нельзя выезжать, если впереди затор, или перекрестка там, где этой разметки нет.

Также в местах, где могут появляться граждане с нарушением слуха, установят знаки «Глухие пешеходы». А на перекрестках, которые пешеходам можно переходить по диагонали, будут устанавливаться знаки «Диагональный пешеходный переход».

Как уточняет издание, новый предварительный национальный стандарт будет действовать до 01 ноября 2020 года, после чего будет подкорректирован.