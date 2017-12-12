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Россия
Новые дорожные знаки появятся на дорогах России
Россия
Новые дорожные знаки появятся на дорогах России
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    Новые дорожные знаки появятся на дорогах России

    6:25  12 Декабря 2017  /обновлено: 6:25  12 Декабря 2017
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    Новые дорожные знаки появятся на дорогах России

    Москва, 12 декабря. На дорогах России, с началом действия нового национального стандарта, появятся новые знаки.

    Как сообщают «Известия», отечественным водителям придется привыкать без малого к десятку новых дополнительных дорожных знаков и табличек, среди которых, например, «Запрет въезда на перекресток в случае затора».

    К слову, подобный знак будут применять для дополнительного визуального обозначения «вафельной разметки», на которую нельзя выезжать, если впереди затор, или перекрестка там, где этой разметки нет.

    Также в местах, где могут появляться граждане с нарушением слуха, установят знаки «Глухие пешеходы». А на перекрестках, которые пешеходам можно переходить по диагонали, будут устанавливаться знаки «Диагональный пешеходный переход».

    Как уточняет издание, новый предварительный национальный стандарт будет действовать до 01 ноября 2020 года, после чего будет подкорректирован.

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #пдд #дорожные знаки
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