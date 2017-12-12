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Эксперт связал освобождение Саакашвили с возможным уходом Порошенко
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    Эксперт связал освобождение Саакашвили с возможным уходом Порошенко

    6:27  12 Декабря 2017
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    Эксперт связал освобождение Саакашвили с возможным уходом Порошенко

    Одесса, 12 декабря. Бывший кандидат в мэры Одессы, глава партии «Союз анархистов Украины» Вячеслав Азаров считает, что освобождение судом в Киеве экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили может быть предвестником скорого ухода Петра Порошенко с поста президента Украины.

     «Печерский суд освободил Саакашвили, побоялся даже под домашний арест его посадить. Представляете уровень мазы, что за него тянут? Ну, и уровень Порошенко соответственно, — мусорный», — написал политик в своем блоге.

    «Его добровольно-принудительный уход – дело ближайшего времени», — добавил Азаров, отметив, что текущая ситуация абсолютно дезориентировала противников майдана.

    Напомним, что в понедельник Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Михаила Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста

    После освобождения из СИЗО Саакашвили возглавил митинг в центре Киева.

    Автор: Ирина Новикова
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    #петр порошенко #михаил саакашвили #вячеслав азаров
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