Эксперт связал освобождение Саакашвили с возможным уходом Порошенко

Одесса, 12 декабря. Бывший кандидат в мэры Одессы, глава партии «Союз анархистов Украины» Вячеслав Азаров считает, что освобождение судом в Киеве экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили может быть предвестником скорого ухода Петра Порошенко с поста президента Украины.

«Печерский суд освободил Саакашвили, побоялся даже под домашний арест его посадить. Представляете уровень мазы, что за него тянут? Ну, и уровень Порошенко соответственно, — мусорный», — написал политик в своем блоге.

«Его добровольно-принудительный уход – дело ближайшего времени», — добавил Азаров, отметив, что текущая ситуация абсолютно дезориентировала противников майдана.

Напомним, что в понедельник Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Михаила Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста

После освобождения из СИЗО Саакашвили возглавил митинг в центре Киева.