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Демократия в опасности: Human Rights First критикует ограничения свободы слова на Украине
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    Демократия в опасности: Human Rights First критикует ограничения свободы слова на Украине

    6:09  12 Декабря 2017  /обновлено: 6:09  12 Декабря 2017
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    Демократия в опасности: Human Rights First критикует ограничения свободы слова на Украине

    Киев, 12 декабря. Human Rights First в  докладе «Демократия в опасности: Украина на перекрестке в четвертую годовщину Евромайдана» критикует ограничения свободы слова в Киеве.

    Как пишут авторы, средства массовой информации Украины контролируются кучкой влиятельных лиц – «магнаты по-прежнему владеют семью  из восьми основных телевизионных каналов страны».

    В докладе, датированным октябрем 2017-го, особо отмечается, что сам президент Петр Порошенко, несмотря на все призывы общественности, «сохранил право собственности на «5 Канал».

    Кроме прочего, отмечают общественники, на Украине заблокированы популярные соцсети, провайдеры ограничили доступ к ряду российских сайтов, социальных сетей и поисковых систем.

    Также в Киеве ограничивают работу журналистов: «с мая атаки Киева на СМИ усилилась. СБУ запретила работу двух испанских журналистов за их негативное освещение конфликта на востоке Украины».

    «СБУ предъявляло редакциям и журналистам обвинения, которые выглядят политически мотивированными, и были сделаны в ответ на критические публикации», — цитирует «ПолитНавигатор» выдержки из доклада Human Rights First.

    Автор: Константин Терехов
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