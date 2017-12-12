Демократия в опасности: Human Rights First критикует ограничения свободы слова на Украине

Киев, 12 декабря. Human Rights First в докладе «Демократия в опасности: Украина на перекрестке в четвертую годовщину Евромайдана» критикует ограничения свободы слова в Киеве.

Как пишут авторы, средства массовой информации Украины контролируются кучкой влиятельных лиц – «магнаты по-прежнему владеют семью из восьми основных телевизионных каналов страны».

В докладе, датированным октябрем 2017-го, особо отмечается, что сам президент Петр Порошенко, несмотря на все призывы общественности, «сохранил право собственности на «5 Канал».

Кроме прочего, отмечают общественники, на Украине заблокированы популярные соцсети, провайдеры ограничили доступ к ряду российских сайтов, социальных сетей и поисковых систем.

Также в Киеве ограничивают работу журналистов: «с мая атаки Киева на СМИ усилилась. СБУ запретила работу двух испанских журналистов за их негативное освещение конфликта на востоке Украины».

«СБУ предъявляло редакциям и журналистам обвинения, которые выглядят политически мотивированными, и были сделаны в ответ на критические публикации», — цитирует «ПолитНавигатор» выдержки из доклада Human Rights First.