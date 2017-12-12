Сирию и Северную Корею обсуждал Лавров на встрече с коллегой из КНР

Нью-Дели, 12 декабря. О ситуации в Сирии и Северной Корее беседовали главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И во время двухсторонней встречи в Нью-Дели.

Как сообщают РИА Новости, беседа министров иностранных дел РФ и КНР прошла на полях 15-й встречи глав внешнеполитических ведомств в формате Россия – Индия — Китай.

«Министры обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове и в Сирии, а также по другим вопросам международной повестки дня, представляющим интерес для двух сторон», — говорится в сообщении МИД КНР.

Ван И отметил, что благодаря усилиям Владимира Путина и Си Цзиньпиня, отношения всестороннего стратегического партнерства и взаимодействия между РФ и КНР непрерывно поддерживаются на высоком уровне.