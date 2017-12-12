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Азаров прокомментировал ситуацию с продуктами в Киеве
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    Азаров прокомментировал ситуацию с продуктами в Киеве

    6:07  12 Декабря 2017
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    Азаров прокомментировал ситуацию с продуктами в Киеве

    Москва, 12 декабря. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал видеозапись, сделанную на одном из продуктовых рынков в Киеве.

    «Этот сюжет снимался в центре Киева, на рынке недалеко от завода «Арсенал» на Печерске, и посвящен он низким ценам и «обилию» продуктов», — рассказал Азаров на своей странице в Facebook.

    Политик обратил внимание на окружающую обстановку, ямы на асфальте и внешний вид продаваемых товаров.

    «Но смотрится он как-то жалко, и, согласитесь, совсем не по-европейски, да и цены в общем-то далеко не низкие, если сравнивать с 2013 годом. Ямы на асфальте, какая-то неухоженная продукция и отсутствие людей, которые бы ее покупали. Смотрится все это мрачно и уныло», — отметил Азаров.

    Он напомнил, что украинские СМИ отчитываются об успехах действующей власти, однако, если посмотреть на эти кадры, данные заявления не выглядят реалистичными.

    Автор: Ирина Новикова
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    #киев #николай азаров #рынок
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