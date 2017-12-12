Азаров прокомментировал ситуацию с продуктами в Киеве

Москва, 12 декабря. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал видеозапись, сделанную на одном из продуктовых рынков в Киеве.

«Этот сюжет снимался в центре Киева, на рынке недалеко от завода «Арсенал» на Печерске, и посвящен он низким ценам и «обилию» продуктов», — рассказал Азаров на своей странице в Facebook.

Политик обратил внимание на окружающую обстановку, ямы на асфальте и внешний вид продаваемых товаров.

«Но смотрится он как-то жалко, и, согласитесь, совсем не по-европейски, да и цены в общем-то далеко не низкие, если сравнивать с 2013 годом. Ямы на асфальте, какая-то неухоженная продукция и отсутствие людей, которые бы ее покупали. Смотрится все это мрачно и уныло», — отметил Азаров.

Он напомнил, что украинские СМИ отчитываются об успехах действующей власти, однако, если посмотреть на эти кадры, данные заявления не выглядят реалистичными.