Удары США по армии Сирии в 2017 году Трамп назвал «законными мерами»

Вашингтон, 12 декабря. «Законными мерами» назвал Дональд Трамп удары коалиции, возглавляемой США, по правительственным силам в Сирии в 2017 году.

Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в письме, с описанием операций с участием американских военных, которое американский президент направил в парламент Соединенных Штатов.

«Вооруженные силы США, участвующие в кампании по борьбе с ИГ1 (запрещена в РФ — ред.) в Сирии, нанесли ограниченное число ударов по сирийскому правительству и проправительственным силам», — говорится в письме Трампа

«Эти удары были законными мерами по противодействию явным угрозам для сил США и их партнеров, участвующих в этой кампании», — подчеркивается в послании, текст которого опубликовала пресс-служба Белого дома.

Как напоминает «Газета.ru», возглавляемая США коалиция нанесла удар по САА в районе Ат-Танф 08 июня. 18 июня авиация сбила сирийский истребитель Су-22 в провинции Ракка, а 20 июня был сбит дрон, принадлежавший ВВС Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.