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Удары США по армии Сирии в 2017 году Трамп назвал «законными мерами»
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    Удары США по армии Сирии в 2017 году Трамп назвал «законными мерами»

    5:40  12 Декабря 2017  /обновлено: 5:40  12 Декабря 2017
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    Удары США по армии Сирии в 2017 году Трамп назвал «законными мерами»

    Вашингтон, 12 декабря. «Законными мерами» назвал Дональд Трамп удары коалиции, возглавляемой США, по правительственным силам в Сирии в 2017 году.

    Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в письме, с описанием операций с участием американских военных, которое американский президент направил в парламент Соединенных Штатов.

    «Вооруженные силы США, участвующие в кампании по борьбе с ИГ1 (запрещена в РФ — ред.) в Сирии, нанесли ограниченное число ударов по сирийскому правительству и проправительственным силам», — говорится в письме Трампа

    «Эти удары были законными мерами по противодействию явным угрозам для сил США и их партнеров, участвующих в этой кампании», — подчеркивается в послании, текст которого опубликовала пресс-служба Белого дома.

    Удары США по армии Сирии в 2017 году Трамп назвал «законными мерами»

    Как напоминает «Газета.ru», возглавляемая США коалиция нанесла удар по САА в районе Ат-Танф 08 июня. 18 июня авиация сбила сирийский истребитель Су-22 в провинции Ракка, а 20 июня был сбит дрон, принадлежавший ВВС Сирии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Константин Терехов
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    #дональд трамп #сша #сирия
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