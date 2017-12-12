Азаров назвал освобождение Саакашвили «позором киевского режима»

Москва, 12 декабря. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал освобождение экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили «полным позором силовых структур киевского режима».

По мнению Азарова, принятое Печерским судом решение об отказе Генеральной прокуратуре в аресте Саакашвили после нескольких дней содержания под стражей, а также странная процедура задержания скандального политика и его отказ от явки на допрос свидетельствуют о полном отсутствии правосудия на Украине.

«Любой обычный гражданин Украины, соверши он хотя бы одну десятую от того, что говорил и делал Саакашвили, уже получил бы от суда срок лет на 10 и сидел бы в тюрьме. Примеров тысячи», — написал бывший глава правительства Украины на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что в данном случае судья избирательно подошла к Закону и предпочла правосудию позор всех силовых структур.