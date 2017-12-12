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Азаров назвал освобождение Саакашвили «позором киевского режима»
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    Азаров назвал освобождение Саакашвили «позором киевского режима»

    5:48  12 Декабря 2017
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    Азаров назвал освобождение Саакашвили «позором киевского режима»

    Москва, 12 декабря. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал освобождение экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили «полным позором силовых структур киевского режима».

    По мнению Азарова, принятое Печерским судом решение об отказе Генеральной прокуратуре в аресте Саакашвили после нескольких дней содержания под стражей, а также странная процедура задержания скандального политика и его отказ от явки на допрос свидетельствуют о полном отсутствии правосудия на Украине.

    «Любой обычный гражданин Украины, соверши он хотя бы одну десятую от того, что говорил и делал Саакашвили, уже получил бы от суда срок лет на 10 и сидел бы в тюрьме. Примеров тысячи», — написал бывший глава правительства Украины на своей странице в Facebook.

    Он подчеркнул, что в данном случае судья избирательно подошла к Закону и предпочла правосудию позор всех силовых структур.

    Автор: Ирина Новикова
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    #николай азаров #михаил саакашвили
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