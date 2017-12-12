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Сирия: Пентагон «не слышал» о решении России сохранить базы в Сирии
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    Сирия: Пентагон «не слышал» о решении России сохранить базы в Сирии

    5:25  12 Декабря 2017  /обновлено: 5:26  12 Декабря 2017
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    Сирия: Пентагон «не слышал» о решении России сохранить базы в Сирии

    Вашингтон, 12 декабря. В министерстве обороны Соединенных Штатов ничего «не слышали» о решении России сохранить военные базы на территории Сирии.

    Как сообщает РИА Новости, буквально такую фразу сказал представитель военного ведомства Роб Мэннинг, на встрече с журналистами, отказавшись в связи с этим комментировать решение России о сохранении пунктов базирования в Сирии.

    О том, что на территории САР будут задействованы два пункта базирования Вооруженных Сил России — в Тартусе и Хмеймиме, накануне в Сирии объявил президент Владимир Путин, — напоминают «Известия».

    Сирия: Пентагон «не слышал» о решении России сохранить базы в Сирии

    Добавим, что также в Пентагоне накануне заявили, что Соединенные Штаты и Россия сохраняют канал связи на уровне министерств обороны для предотвращения ЧП в небе над Сирией.

    Автор: Константин Терехов
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    #владимир путин #россия #сирия #пентагон
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