Сирия: Пентагон «не слышал» о решении России сохранить базы в Сирии

Вашингтон, 12 декабря. В министерстве обороны Соединенных Штатов ничего «не слышали» о решении России сохранить военные базы на территории Сирии.

Как сообщает РИА Новости, буквально такую фразу сказал представитель военного ведомства Роб Мэннинг, на встрече с журналистами, отказавшись в связи с этим комментировать решение России о сохранении пунктов базирования в Сирии.

О том, что на территории САР будут задействованы два пункта базирования Вооруженных Сил России — в Тартусе и Хмеймиме, накануне в Сирии объявил президент Владимир Путин, — напоминают «Известия».

Добавим, что также в Пентагоне накануне заявили, что Соединенные Штаты и Россия сохраняют канал связи на уровне министерств обороны для предотвращения ЧП в небе над Сирией.