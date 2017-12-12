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Сирия: коалиция США продолжит использовать каналы связи с Россией
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    Сирия: коалиция США продолжит использовать каналы связи с Россией

    5:13  12 Декабря 2017  /обновлено: 5:13  12 Декабря 2017
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    Сирия: коалиция США продолжит использовать каналы связи с Россией

    Вашингтон, 12 декабря. Вашингтон и Москва сохраняют канал связи на уровне министерств обороны для предотвращения ЧП в небе над Сирией.

    Об этом ТАСС сообщили в военном ведомстве США. Представитель Пентагона Эрик Пэхон отметил в беседе с корреспондентом агентства, что возглавляемая международная антитеррористическая коалиция поддерживает с РФ механизм по предотвращению конфликтов.

    Также представитель американского военного ведомства подчеркнул, что упомянутый механизм «не имеет установленных постоянных границ», при этом «географические приоритетные области» могут быть изменены и ликвидированы.

    Сирия: коалиция США продолжит использовать каналы связи с Россией

    Как напоминает RT, накануне президент Путин отдал приказ о выводе значительной части российской военной группировки из Сирии.

    Автор: Константин Терехов
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    #владимир путин #россия #сша #сирия
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