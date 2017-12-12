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Сирия: за двое суток более 465 жителей вернулись в свои дома
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    Сирия: за двое суток более 465 жителей вернулись в свои дома

    5:23  12 Декабря 2017
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    Сирия: за двое суток более 465 жителей вернулись в свои дома

    Дамаск, 12 декабря. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что за прошедшие двое суток более 465 жителей страны вернулись в свои дома.

    «За двое суток в свои дома возвратились 467 человек, из них в провинции Алеппо — 57, Дамаск — 55, Дейр-эз-Зор — 308, Хама — 17 и Хомс — 30 человек», — говорится в сообщении Центра.

    Отмечается также, что возвратившимся в населенные пункты Хатла и Маррат провинции Дейр-эз-Зор беженцам оказана гуманитарная помощь, сообщает РИА Новости.

    Ранее RT на русском сообщало, что в сирийском Хомсе восстановили и ввели в эксплуатацию пекарню.
    Это предприятие в прошлом снабжало весь административный центр одноименной провинции свежим хлебом. 

    Автор: Ирина Новикова
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    #сирия #сирийцы
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