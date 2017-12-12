Пушков прокомментировал решение о выводе российских войск из Сирии
Москва, 12 декабря. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил решение о выводе российских войск из Сирии, принятое президентом РФ Владимиром Путиным с заявлением президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.
«Заявление Путина в Сирии и заявления Трампа об Иерусалиме: первое работает на мир, второе — на разжигание конфликта. Контраст очевиден всему миру», — говорится в сообщении российского сенатора в Twitter.
Ранее RT на русском сообщало, что в понедельник президент РФ Владимир Путин приказал начать вывод группировки российских войск из САР.