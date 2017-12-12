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Пушков прокомментировал решение о выводе российских войск из Сирии
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    Пушков прокомментировал решение о выводе российских войск из Сирии

    5:07  12 Декабря 2017  /обновлено: 5:43  12 Декабря 2017
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    Пушков прокомментировал решение о выводе российских войск из Сирии

    Москва, 12 декабря. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил решение о выводе российских войск из Сирии, принятое президентом РФ Владимиром Путиным с заявлением президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

    «Заявление Путина в Сирии и заявления Трампа об Иерусалиме: первое работает на мир, второе — на разжигание конфликта. Контраст очевиден всему миру», — говорится в сообщении российского сенатора в Twitter.

    Ранее RT на русском сообщало, что в понедельник президент РФ Владимир Путин приказал начать вывод группировки российских войск из САР.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сирия #алексей пушков #армия рф
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