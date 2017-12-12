Глава Ингушетии пообещал, что вернувшиеся из Сирии боевики ответят за свои действия

Москва, 12 декабря. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что жители республики, примкнувшие к вооруженным формированиям в Сирии, в случае возвращения на родину ответят по закону.

По его словам, Ингушетия готова принять возвращающихся на родину жителей республики, ранее примкнувших к террористической группировке «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

«Я ранее уже говорил, что те, кто выехал из Ингушетии в Сирию и вступил в ряды боевиков, могут вернуться домой, но остается вопрос – как они это сделают? То ли они вернутся нелегально и будут продолжать преступную деятельность, то ли, наоборот, легально, раскаявшись и с просьбой о помощи», — пояснил Евкуров в интервью РИА Новости.

Ранее RT на русском сообщало, что боевики, напавшие на пост ДПС в районе села Яндаре Назрановского района в Ингушетии, связаны с террористической группировкой «Исламское государство».

1 Организация запрещена на территории РФ.