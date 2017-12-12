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Общество
Глава Ингушетии пообещал, что вернувшиеся из Сирии боевики ответят за свои действия
Общество
Глава Ингушетии пообещал, что вернувшиеся из Сирии боевики ответят за свои действия
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    Глава Ингушетии пообещал, что вернувшиеся из Сирии боевики ответят за свои действия

    4:46  12 Декабря 2017
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    Глава Ингушетии пообещал, что вернувшиеся из Сирии боевики ответят за свои действия

    Москва, 12 декабря. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что жители республики, примкнувшие к вооруженным формированиям в Сирии, в случае возвращения на родину ответят по закону.

    По его словам, Ингушетия готова принять возвращающихся на родину жителей республики, ранее примкнувших к террористической группировке «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

    «Я ранее уже говорил, что те, кто выехал из Ингушетии в Сирию и вступил в ряды боевиков, могут вернуться домой, но остается вопрос – как они это сделают? То ли они вернутся нелегально и будут продолжать преступную деятельность, то ли, наоборот, легально, раскаявшись и с просьбой о помощи», — пояснил Евкуров в интервью РИА Новости.

    Ранее RT на русском сообщало, что боевики, напавшие на пост ДПС в районе села Яндаре Назрановского района в Ингушетии, связаны с террористической группировкой «Исламское государство».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Новикова
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    #исламское государство #юнус-бек евкуров #ингушетия
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