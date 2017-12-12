Генпрокуратура Украины намерена обжаловать освобождение Саакашвили

Киев, 12 декабря. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что решение суда об освобождении бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили будет обжаловано.

«Я воздержусь от эмоций, и мы будем подавать апелляцию», — сказал генпрокурор.

«Я не могу представить себе, в какой стране человек-апатрид, без гражданства, прорывает силой границу», — добавил Луценко.

Он подчеркнул, что, по его мнению, Саакашвили организовал движение за свержение власти. Также генпрокурор отметил, что ведомство предоставило доказательства в отношении политика.

Ранее RT на русском сообщало, что Печерский суд Киева отказался помещать под домашний арест Михаила Саакашвили.