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Сирия: Минобороны РФ раскрыло план вывода российских войск
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    Сирия: Минобороны РФ раскрыло план вывода российских войск

    4:05  12 Декабря 2017
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    Сирия: Минобороны РФ раскрыло план вывода российских войск

    Москва, 12 декабря. Пресс-служба Министерства обороны РФ рассказала, что контингент российских наземных сил в Сирии сократится примерно в три раза.

    Сообщается, что к весне 2018 года из трех батальонов военной полиции в Сирии останется только один.

    В материале газеты «Известия» говорится, что первым будет выведен военной полиции 136-й бригады, работавший в последнее время на юге страны.

    Следом в Россию отправятся военные из батальона 71-го полка 42-й мотострелковой дивизии.

    Ранее RT на русском сообщало, что министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военнослужащие уже начали возвращаться из Сирии.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сирия #минобороны рф
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