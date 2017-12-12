Сирия: Минобороны РФ раскрыло план вывода российских войск

Москва, 12 декабря. Пресс-служба Министерства обороны РФ рассказала, что контингент российских наземных сил в Сирии сократится примерно в три раза.

Сообщается, что к весне 2018 года из трех батальонов военной полиции в Сирии останется только один.

В материале газеты «Известия» говорится, что первым будет выведен военной полиции 136-й бригады, работавший в последнее время на юге страны.

Следом в Россию отправятся военные из батальона 71-го полка 42-й мотострелковой дивизии.

Ранее RT на русском сообщало, что министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военнослужащие уже начали возвращаться из Сирии.