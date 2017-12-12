Посольство РФ в США не располагает данными о россиянах, пострадавших в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 12 декабря. Пресс-секретарь посольства РФ в Вашингтоне Николай Лахонин заявил, что дипмиссия не располагает информацией о российских гражданах, пострадавших во время теракта в Нью-Йорке.

«Генконсульство России не располагает данными о том, что среди пострадавших были россияне», — сказал Лахонин.

Он отметил, что дипломаты с тревогой восприняли информацию о произошедшем, сообщает РИА Новости.

В связи со случившимся посольство России в США призвало россиян в этой стране соблюдать бдительность и избегать мест массового скопления людей.

Напомним, что в понедельник в Нью-Йорке в подземном переходе прогремел взрыв. По предварительным данным, бомбу взорвал уроженец Бангладеш Акайед Улла.