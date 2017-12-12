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Посольство РФ в США не располагает данными о россиянах, пострадавших в Нью-Йорке
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    Посольство РФ в США не располагает данными о россиянах, пострадавших в Нью-Йорке

    3:46  12 Декабря 2017
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    Посольство РФ в США не располагает данными о россиянах, пострадавших в Нью-Йорке

    Нью-Йорк, 12 декабря. Пресс-секретарь посольства РФ в Вашингтоне Николай Лахонин заявил, что дипмиссия не располагает информацией о российских гражданах, пострадавших во время теракта в Нью-Йорке.

    «Генконсульство России не располагает данными о том, что среди пострадавших были россияне», — сказал Лахонин.

    Он отметил, что дипломаты с тревогой восприняли информацию о произошедшем, сообщает РИА Новости.

    В связи со случившимся посольство России в США призвало россиян в этой стране соблюдать бдительность и избегать мест массового скопления людей.

    Напомним, что в понедельник в Нью-Йорке в подземном переходе прогремел взрыв. По предварительным данным, бомбу взорвал уроженец Бангладеш Акайед Улла. 

    Автор: Ирина Новикова
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    #теракт #нью-йорк #посольство рф в сша
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