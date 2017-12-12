Сирия: оппозиция договорилась о совместных действиях против САА и ИГ

Дамаск, 12 декабря. Военный источник сообщает, что оппозиционные группировки в Сирии договорились о совместных операциях против террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) и сирийский правительственных войск.

Сообщается, что данное решение было вызвано тем, что сирийская армия при поддержке ВКС России впервые за три года вошла в провинцию Идлиб.

Initial agreement reached at a meeting on Monday for #HTS to return weapons and prisoners it captured during fighting with these other listed factions, in return for reinforcements to fight the ongoing joint #Assad regime and #ISIS offensive in E #Hamahttps://t.co/HI4iJExGhZ — (@badly_xeroxed) December 11, 2017

При этом отмечается, что группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» должна вернуть оружие и пленных другим группировкам в обмен на военную помощь.

Opposition forces formed a unified operation room against #ISIS in the eastern #Hama. pic.twitter.com/abk9v5Viki — Levent Kemal (@leventkemaI) December 11, 2017

1 Организация запрещена на территории РФ.