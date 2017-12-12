Сирия: оппозиция договорилась о совместных действиях против САА и ИГ
Дамаск, 12 декабря. Военный источник сообщает, что оппозиционные группировки в Сирии договорились о совместных операциях против террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) и сирийский правительственных войск.
Сообщается, что данное решение было вызвано тем, что сирийская армия при поддержке ВКС России впервые за три года вошла в провинцию Идлиб.
При этом отмечается, что группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» должна вернуть оружие и пленных другим группировкам в обмен на военную помощь.
1 Организация запрещена на территории РФ.