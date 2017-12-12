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Новости Сирии
Сирия: оппозиция договорилась о совместных действиях против САА и ИГ
Новости Сирии
Сирия: оппозиция договорилась о совместных действиях против САА и ИГ
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    Сирия: оппозиция договорилась о совместных действиях против САА и ИГ

    3:25  12 Декабря 2017
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    Сирия: оппозиция договорилась о совместных действиях против САА и ИГ

    Дамаск, 12 декабря. Военный источник сообщает, что оппозиционные группировки в Сирии договорились о совместных операциях против террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) и сирийский правительственных войск.

    Сообщается, что данное решение было вызвано тем, что сирийская армия при поддержке ВКС России впервые за три года вошла в провинцию Идлиб.

    При этом отмечается, что группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» должна вернуть оружие и пленных другим группировкам в обмен на военную помощь.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Новикова
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    #оппозиция #сирия #игил #саа
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