Мэй назвала сумму, которую Великобритания заплатит ЕС за Brexit

Лондон, 12 декабря. Великобритания должна будет заплатить Евросоюзу около 39 миллиардов фунтов стерлингов за выход из союза, заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй.

«Мы определили объем выплат, мы определили методику расчета… Согласно расчетам, получается сумма в диапазоне 35 – 39 миллиардов фунтов стерлингов, это так», — заявила Мэй.

Комментарий британского премьер-министра прозвучал в ответ на просьбу лидера лейбористов Джереми Корбина прокомментировать размер выплат, которые должна будет совершить Великобритания в процессе Brexit.

Мэй отметила, что вопрос о выплатах будет обсуждаться с ЕС только в рамках более широкой дискуссии, касающейся будущих торговых отношений.

Напомним, что выход Великобритании из ЕС назначен на 29 марта 2019 года.