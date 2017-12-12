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Мэй назвала сумму, которую Великобритания заплатит ЕС за Brexit
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    Мэй назвала сумму, которую Великобритания заплатит ЕС за Brexit

    2:55  12 Декабря 2017  /обновлено: 2:55  12 Декабря 2017
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    Мэй назвала сумму, которую Великобритания заплатит ЕС за Brexit

    Лондон, 12 декабря. Великобритания должна будет заплатить Евросоюзу около 39 миллиардов фунтов стерлингов за выход из союза, заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй.

    «Мы определили объем выплат, мы определили методику расчета… Согласно расчетам, получается сумма в диапазоне 35 – 39 миллиардов фунтов стерлингов, это так», — заявила Мэй.

    Комментарий британского премьер-министра прозвучал в ответ на просьбу лидера лейбористов Джереми Корбина прокомментировать размер выплат, которые должна будет совершить Великобритания в процессе Brexit.

    Мэй отметила, что вопрос о выплатах будет обсуждаться с ЕС только в рамках более широкой дискуссии, касающейся будущих торговых отношений.

    Напомним, что выход Великобритании из ЕС назначен на 29 марта 2019 года.

     

    Автор: Антон Зарубин
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