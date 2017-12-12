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Эксперт прокомментировал неожиданный визит Путина в Сирию
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    Эксперт прокомментировал неожиданный визит Путина в Сирию

    3:03  12 Декабря 2017  /обновлено: 3:07  12 Декабря 2017
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    Эксперт прокомментировал неожиданный визит Путина в Сирию

    Москва, 12 декабря. Эксперт института Ближнего Востока, Российского совета по международным делам Сергей Балмасов считает, что внезапный визит президента РФ Владимира Путина в Сирию носит особую важность.

    Балмасов напомнил, что в графике президента, озвученном пресс-службой Кремля, визит в Сирию не значился, однако российский глава в понедельник прилетел на авиабазу Хмеймим, где поблагодарил военнослужащих и приказал начать вывод российской группировки из Сирии.

    «Крайне важный шаг, учитывая сложность ситуации в Сирии. Путин продемонстрировал всю серьезность наших намерений», — подчеркнул эксперт, отметив, что визит верховного главнокомандующего был важен, в первую очередь, для военнослужащих.

    Кроме того, данный визит важен и для властей Сирии, так как он свидетельствует о том, что Россия не намерена отступаться от содействия республике.

    Также это знак и для западных стран, прежде всего, для США, что Москва по-прежнему держит ситуацию на Ближнем Востоке под контролем.

    Ранее Газета.ру сообщала, что глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные уже начали возвращаться из Сирии.

    Автор: Ирина Новикова
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    #владимир путин #сирия #сергей балмасов
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