Эксперт прокомментировал неожиданный визит Путина в Сирию

Москва, 12 декабря. Эксперт института Ближнего Востока, Российского совета по международным делам Сергей Балмасов считает, что внезапный визит президента РФ Владимира Путина в Сирию носит особую важность.

Балмасов напомнил, что в графике президента, озвученном пресс-службой Кремля, визит в Сирию не значился, однако российский глава в понедельник прилетел на авиабазу Хмеймим, где поблагодарил военнослужащих и приказал начать вывод российской группировки из Сирии.

«Крайне важный шаг, учитывая сложность ситуации в Сирии. Путин продемонстрировал всю серьезность наших намерений», — подчеркнул эксперт, отметив, что визит верховного главнокомандующего был важен, в первую очередь, для военнослужащих.

Кроме того, данный визит важен и для властей Сирии, так как он свидетельствует о том, что Россия не намерена отступаться от содействия республике.

Также это знак и для западных стран, прежде всего, для США, что Москва по-прежнему держит ситуацию на Ближнем Востоке под контролем.



Ранее Газета.ру сообщала, что глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные уже начали возвращаться из Сирии.