Посольство РФ в США прокомментировало теракт в Нью-Йорке

Вашингтон, 12 декабря. Власти России и США могут защитить своих граждан от террористов, координируя свои действия, отметили в российском посольстве в Вашингтоне. Заявление посольства прозвучало после взрыва в центре Нью-Йорка.

«Методы международного терроризма одинаковы по всему миру. России они хорошо известны. Наша страна неоднократно становилась объектом таких атак. Только объединенными и скоординированными действиями, в том числе через возобновление антитеррористических усилий спецслужб, можно обеспечить надежную безопасность гражданам наших стран», — приводит «Газета.ru» заявление пресс-секретаря посольства Николая Лахонина.

Также руководство дипмиссии обратилось к россиянам, находящимся в Нью-Йорке, с призывом сохранять бдительность и избегать посещения мест массового скопления людей.

Напомним, что в подземном переходе Нью-Йорка произошел взрыв. В его организации подозревают 27-летнего выходца из Бангладеш Акайеда Уллу.