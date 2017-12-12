Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: оппозиция договорилась о совместных действиях против САА и ИГ
Весь мир
Посольство РФ в США прокомментировало теракт в Нью-Йорке
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Посольство РФ в США прокомментировало теракт в Нью-Йорке

    2:38  12 Декабря 2017  /обновлено: 2:38  12 Декабря 2017
    47

    Посольство РФ в США прокомментировало теракт в Нью-Йорке

    Вашингтон, 12 декабря. Власти России и США могут защитить своих граждан от террористов, координируя свои действия, отметили в российском посольстве в Вашингтоне. Заявление посольства прозвучало после взрыва в центре Нью-Йорка.

    «Методы международного терроризма одинаковы по всему миру. России они хорошо известны. Наша страна неоднократно становилась объектом таких атак. Только объединенными и скоординированными действиями, в том числе через возобновление антитеррористических усилий спецслужб, можно обеспечить надежную безопасность гражданам наших стран», — приводит «Газета.ru» заявление пресс-секретаря посольства Николая Лахонина.

    Также руководство дипмиссии обратилось к россиянам, находящимся в Нью-Йорке, с призывом сохранять бдительность и избегать посещения мест массового скопления людей.

    Напомним, что в подземном переходе Нью-Йорка произошел взрыв. В его организации подозревают 27-летнего выходца из Бангладеш Акайеда Уллу.

     

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сша #терроризм #посольство #нью-йорк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть