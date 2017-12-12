Яценюк считает, что Янукович мог вернуть себе пост президента в 2014 году

Киев, 12 декабря. Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что экс-президент Виктор Янукович мог бы в 2014 году вернуть себе президентское кресло.

По словам Яценюка, в конституции Украины отсутствуют рекомендации парламенту насчет того, как себя вести в случае «пропажи президента», поэтому в феврале 2014 года Верховная рада приняла постановление, в соответствии с которым обязанности президента были возложены на главу парламента.

Таким образом, Янукович мог бы воспользоваться этим пробелом, доказать нелегитимность данного постановления и вернуться на пост президента.

Данное заявление Яценюк сделал в ходе заседания Оболонского суда в Киеве, где рассматривается дело против Януковича о госизмене.

Ранее Газета.ру сообщала, что большинство зрителей украинского канала NewsOne проголосовали за возвращение на пост президента страны Виктора Януковича.