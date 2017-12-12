Коллеги и поклонники простились с Леонидом Броневым: Он гениально шутил, но мало смеялся. ФАН-ТВ

Москва простилась с легендой российского театра и кино: на 89-м году жизни умер Леонид Броневой. Торжественная панихида прошла в театре «Ленком», у входа которого с самого утра собралась большая очередь. На траурной церемонии побывали корреспонденты ФАН-ТВ.

Репортер ФАН-ТВ пообщалась с москвичами, которые пришли в театр, ставший родным для Леонида Броневого, чтобы проводить великого актера в последний путь.

– Уходит целая театральная эпоха, – говорит Николай. – И мы пришли попрощаться с ним, потому что те роли, которые он играл, и всё, что через эти роли передалось нам, хочется передать и детям, и внукам.

– Фильм «Покровский ворота»… Я выросла на этом фильме, можно сказать. Мамин любимый фильм! – улыбаясь, вспоминает девушка по имени Ольга. – Больше я, наверное, смотрела спектакли его. Я пересматриваю до сих пор.

– Когда шли «Покровские ворота», все сидели по домам исключительно! – с грустной полуулыбкой обращается к корреспонденту ФАН-ТВ Леонид. – Ну, а его крылатые фразы у нас, конечно, навсегда останутся. Это «На улице идет дождь, как сейчас, а у нас идет концерт».

Сотни москвичей несут к гробу цветы. Свинцовое молчание близких прерывают слова поддержки деятелей культуры, коллег и друзей. Ушел еще один титан сцены – и это трагедия для каждого, кто хоть раз видел актерскую игру Броневого.

В церемонии прощания принял участие руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский:

– По своим внешним данным, по своим уже возрастным параметрам он не может рассчитывать на то, чтобы стать любимцем публики, казалось бы. И вдруг неожиданно прорывается вот этот удивительный гений, который оставляет такие немногочисленные, на самом деле, роли. Они очень разные: серьезные, драматические, героические. Это тот путь артиста, который задает очень высокую планку творческого служения и является образцом, в том числе, для тех ребят, которые приходят в этот театр и начинают здесь работать.

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В этот день пришел в «Ленком» и актер Андрей Гайдулян:

– По десяткам раз пересматривал его фильмы, и он стал родным. В последние месяцы, наверное, как-то часто думал, и везде он попадался мне на глаза… Два раза за последний месяц посмотрел «Покровские ворота», не знаю, почему так просто случилось.

Еще месяц назад Леонид Броневой играл в спектакле Марка Захарова «День опричника». Несмотря на болезнь, он находил в себе силы работать. Чего стоило легендарному артисту выходить на сцену, знают коллеги. Но до последних дней Броневой никому не жаловался и играл так, как учил сам.

С репортером ФАН-ТВ пообщался Народный артист России Дмитрий Певцов:

– Странно, я за почти 30 лет ни разу не видел, чтобы он смеялся, вот открыто смеялся. Иногда видел, как он улыбался каким-то шуткам. Никогда специально не шутил, но иногда просто получалось гениально смешно, удивительно смешно. Все вокруг умирали, а он так смотрел исподлобья на всех и думал: «Ну, дураки вы все, дураки, конечно. Я серьезно с вами разговариваю, а вы тут смеетесь». Он про одного артиста сказал хорошую фразу: «Артист он, конечно, никакой. Зато человек – он г… полное». Такая вот шутка, афоризм, но в этом Леонид Сергеевич весь был.

Виктор Раков, Народный артист России, вспомнил еще один случай из жизни:

– Как это бывает на репетициях, стали смеяться тому, что нашли. «Колоться» это называется. И Захаров как-то расстроился: это как-то непрофессионально, давайте соберемся и это все-таки сыграем… На что Леонид Сергеевич сказал: «Марк Анатольевич, дайте нам на репетиции отсмеяться, и на спектакле этого не будет». Так оно, собственно, и происходило.

Народный артист СССР Леонид Броневой более четверти века своей жизни отдал театру на Малой Бронной, а после – почти 30 лет проработал в театре «Ленком». Именно на этой сцене советский зритель впервые увидел образы доктора Дорна, Крутицкого и Фирса, которые навсегда изменили российский театр и стали золотой классикой.

Лариса Богословская, актриса театра на Малой Бронной, призналась:

– Я пришла в театр девочкой молоденькой и оказалась на сцене вместе с ним, и он меня опекал, любил, переживал иногда, как ребенок. Для меня – взрослый ребенок. Это было поразительно, потому что он мог пожаловаться мне на кого-то, на что-то… Когда я провинилась там в одном месте, даже я помню, забыть не могу, хлопнул меня по заднице. А на сцене я играла его жену, и он меня носил на руках.

Броневой творил чудеса на сцене и в кино. На его счету десятки фильмов: «Тот самый Мюнхгаузен», «Небеса обетованные», «Покровские ворота», «Формула любви»… Всесоюзное признание он завоевал после исполнения роли шефа гестапо Генриха Мюллера в легендарном фильме «Семнадцать мгновений весны». Под аплодисменты поклонников Броневой покинул «Ленком». Позже его похоронили на Новодевичьем кладбище.

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