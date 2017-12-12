Журналиста в Сомали взорвали в собственном автомобиле
Могадишо, 12 декабря. Сомалийский ведущий погиб в результате взрыва бомбы, приведенной в действие в его автомобиле. Инцидент произошло возле его дома в сомалийской столице Могадишо. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на членов его семьи.
30-летний Мохамед Ибрахим Гаабоу работал журналистом телеканала Kalsan TV, чья штаб-квартира расположена в Лондоне. Он ехал на собственном автомобиле, когда сработало взрывное устройство, спрятанное под его сиденьем.
«Это было около 5.45 по местному времени. Он уехал из дома вместе с другом. Друг не пострадал», — приводит «Газета.ru» слова коллеги Мохамеда.
Журналист был доставлен в больницу, но врачи не успели ему помочь и он скончался. Отмечается, что это уже пятый журналист в Сомали, погибший с начала года.
Journalist Mohamed Ibrahim Gaabow, reporter for a #London-based privately-owned Kalsan TV, was driving his car when the bomb went off beneath his seat in Wadajir #Mogadishu #Somalia @pressfreedom @CPJAfrica @panafricannet @CJFE @RSF_en @UNESCO @IFJGlobal https://t.co/SZCffG4PNJ pic.twitter.com/06xZUzxSJN— Somaliupdate Online (@Somaliupdate) December 11, 2017