Журналиста в Сомали взорвали в собственном автомобиле

Могадишо, 12 декабря. Сомалийский ведущий погиб в результате взрыва бомбы, приведенной в действие в его автомобиле. Инцидент произошло возле его дома в сомалийской столице Могадишо. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на членов его семьи.

30-летний Мохамед Ибрахим Гаабоу работал журналистом телеканала Kalsan TV, чья штаб-квартира расположена в Лондоне. Он ехал на собственном автомобиле, когда сработало взрывное устройство, спрятанное под его сиденьем.

«Это было около 5.45 по местному времени. Он уехал из дома вместе с другом. Друг не пострадал», — приводит «Газета.ru» слова коллеги Мохамеда.

Журналист был доставлен в больницу, но врачи не успели ему помочь и он скончался. Отмечается, что это уже пятый журналист в Сомали, погибший с начала года.