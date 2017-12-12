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Журналиста в Сомали взорвали в собственном автомобиле
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    Журналиста в Сомали взорвали в собственном автомобиле

    2:19  12 Декабря 2017  /обновлено: 2:19  12 Декабря 2017
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    Журналиста в Сомали взорвали в собственном автомобиле

    Могадишо, 12 декабря. Сомалийский ведущий погиб в результате взрыва бомбы, приведенной в действие в его автомобиле. Инцидент произошло возле его дома в сомалийской столице Могадишо. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на членов его семьи.

    30-летний Мохамед Ибрахим Гаабоу работал журналистом телеканала Kalsan TV, чья штаб-квартира расположена в Лондоне. Он ехал на собственном автомобиле, когда сработало взрывное устройство, спрятанное под его сиденьем.

    «Это было около 5.45 по местному времени. Он уехал из дома вместе с другом. Друг не пострадал», — приводит «Газета.ru» слова коллеги Мохамеда.

    Журналист был доставлен в больницу, но врачи не успели ему помочь и он скончался. Отмечается, что это уже пятый журналист в Сомали, погибший с начала года.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #взрыв #сомали #журналист #могадишо
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