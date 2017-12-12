Путин сообщил о согласовании кредитного договора с Турцией по ВТС

Москва, 12 декабря. Президент РФ Владимир Путин сообщил о согласовании кредитного документа для военно-технического сотрудничества с Турцией.

По словам российского главы, соглашение готово к подписанию.

«В ходе сегодняшней работы мы окончательно согласовали кредитное соглашение, которое, я хочу подтвердить, надеюсь, будет подписано в самые ближайшие дни», — сказал Путин после встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара в течение этой недели решит вопрос о поставке зенитно-ракетных комплексов С-400 из России.