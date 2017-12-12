Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: оппозиция договорилась о совместных действиях против САА и ИГ
Весь мир
Путин сообщил о согласовании кредитного договора с Турцией по ВТС
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин сообщил о согласовании кредитного договора с Турцией по ВТС

    2:20  12 Декабря 2017
    46

    Путин сообщил о согласовании кредитного договора с Турцией по ВТС

    Москва, 12 декабря. Президент РФ Владимир Путин сообщил о согласовании кредитного документа для военно-технического сотрудничества с Турцией.

    По словам российского главы, соглашение готово к подписанию.

    «В ходе сегодняшней работы мы окончательно согласовали кредитное соглашение, которое, я хочу подтвердить, надеюсь, будет подписано в самые ближайшие дни», — сказал Путин после встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    Ранее Газета.ру сообщала, что президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара в течение этой недели решит вопрос о поставке зенитно-ракетных комплексов С-400 из России.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #владимир путин #турция #кредитное соглашение
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть