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Колдуны пообещали наслать порчу на депутата, решившего бороться с ними
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    Колдуны пообещали наслать порчу на депутата, решившего бороться с ними

    2:04  12 Декабря 2017  /обновлено: 2:05  12 Декабря 2017
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    Колдуны пообещали наслать порчу на депутата, решившего бороться с ними

    Москва, 12 декабря. «Маги» и «колдуны» ополчились на члена Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергея Вострецова из-за законопроекта о введении уголовного наказания за предоставление колдовских услуг. «Ведьмы» грозятся наслать на политика порчу. 

    Вострецов разработал законопроект об уголовной ответственности для гадалок, ведьм и колдунов, которые оказывают населению «магические» услуги за деньги. После известия об этом ведьмы ополчились на законодателя и стали угрожать ему порчей на смерть.

    В интервью «Парламентской газете» Вострецов рассказал, что «маги» и «колдуны» насылают на него проклятия на интернет-форумах.

    «Говорят, что я умру, пророчат всякие беды. В Facebook мне одна «потомственная ведьма» написала, что мне и моим детям будет плохо, пообещала проклясть и наслать порчу. Я ей ответил в том духе, что если еще раз напишете что-то подобное, то я обращусь в компетентные органы», — рассказал парламентарий.

    По его словам, сегодня в России «800 тысяч человек занимаются оккультными услугами». Только по Петербургу ущерб от этой деятельности за прошлый год составил 4 млрд рублей. При этом к ответственности были привлечены всего несколько человек.

    Колдуны пообещали наслать порчу на депутата, решившего бороться с ними

    Автор: Олеся Волкова
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    #госдума #вострецов #законодательство
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