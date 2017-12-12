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Белый дом: США сделают все для уничтожения «Исламского государства»
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    Белый дом: США сделают все для уничтожения «Исламского государства»

    2:03  12 Декабря 2017
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    Белый дом: США сделают все для уничтожения «Исламского государства»

    Вашингтон, 12 декабря. Пресс-секретарь Белого дома США Сара Сандерс заявила, что Соединенные Штаты сделают все возможное для уничтожения террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

    По словам Сандерс, США сделают все, что в их силах, для нанесения окончательного поражения боевикам ИГ1.

    «Мы продолжим продвигаться вперед и делать все возможное, чтобы нанести поражение ИГ на всех фронтах, и, безусловно, мы делаем все возможное, чтобы защитить жизни американцев», — подчеркнула она.

    Также Сандерс добавила, что американские власти хотят убедиться в том, что экстремисты «не смогут быстро вернуться» в регион.

    Ранее Газета.ру сообщала, что в Госдепе США заявили, что победа Ирака над ИГ не означает конец борьбы.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сша #исламское государство #белый дом
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