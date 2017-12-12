Белый дом: США сделают все для уничтожения «Исламского государства»

Вашингтон, 12 декабря. Пресс-секретарь Белого дома США Сара Сандерс заявила, что Соединенные Штаты сделают все возможное для уничтожения террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

По словам Сандерс, США сделают все, что в их силах, для нанесения окончательного поражения боевикам ИГ1.

«Мы продолжим продвигаться вперед и делать все возможное, чтобы нанести поражение ИГ на всех фронтах, и, безусловно, мы делаем все возможное, чтобы защитить жизни американцев», — подчеркнула она.

Также Сандерс добавила, что американские власти хотят убедиться в том, что экстремисты «не смогут быстро вернуться» в регион.

Ранее Газета.ру сообщала, что в Госдепе США заявили, что победа Ирака над ИГ не означает конец борьбы.

1 Организация запрещена на территории РФ.