Израильские военные перехватили ракету, выпущенную с территории сектора Газа
Тель-Авив, 12 декабря. Израильские военные перехватили ракету, выпущенную палестинскими боевиками с территории сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Израиля.
Как сообщает, в результате обстрела никто не пострадал, однако пуск ракеты активировал сигнал тревоги в районе города Ашкелон на берегу Средиземного моря.
«Система противовоздушной обороны «Железный купол» перехватила ракету, выпущенную в направлении Израиля. Информации о пострадавших не поступало», – приводит текст сообщения RT.
За несколько часов до этого, подразделения израильской армии обстреляли позиции палестинских боевиков, расположенные в секторе Газа в ответ на выпущенную оттуда ракету.
Напомним, что число ракетных обстрелов Израиля значительно выросло после решения США признать Иерусалим столицей Израиля.
A short while ago, sirens sounded in the Hof Ashkelon Regional Council. The Iron Dome Aerial Defense System intercepted a rocket launched at Israel. No injuries reported— IDF (@IDFSpokesperson) December 11, 2017