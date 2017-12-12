Израильские военные перехватили ракету, выпущенную с территории сектора Газа

Тель-Авив, 12 декабря. Израильские военные перехватили ракету, выпущенную палестинскими боевиками с территории сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Израиля.

Как сообщает, в результате обстрела никто не пострадал, однако пуск ракеты активировал сигнал тревоги в районе города Ашкелон на берегу Средиземного моря.

«Система противовоздушной обороны «Железный купол» перехватила ракету, выпущенную в направлении Израиля. Информации о пострадавших не поступало», – приводит текст сообщения RT.

За несколько часов до этого, подразделения израильской армии обстреляли позиции палестинских боевиков, расположенные в секторе Газа в ответ на выпущенную оттуда ракету.

Напомним, что число ракетных обстрелов Израиля значительно выросло после решения США признать Иерусалим столицей Израиля.