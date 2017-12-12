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Весь мир
Израиль нанес удары по позициям ХАМАС в секторе Газа
Весь мир
Израильские военные перехватили ракету, выпущенную с территории сектора Газа
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    Израильские военные перехватили ракету, выпущенную с территории сектора Газа

    1:42  12 Декабря 2017  /обновлено: 1:42  12 Декабря 2017
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    Израильские военные перехватили ракету, выпущенную с территории сектора Газа

    Тель-Авив, 12 декабря. Израильские военные перехватили ракету, выпущенную палестинскими боевиками с территории сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Израиля.

    Как сообщает, в результате обстрела никто не пострадал, однако пуск ракеты активировал сигнал тревоги в районе города Ашкелон на берегу Средиземного моря.

    «Система противовоздушной обороны «Железный купол» перехватила ракету, выпущенную в направлении Израиля. Информации о пострадавших не поступало», – приводит текст сообщения RT.

    За несколько часов  до этого, подразделения израильской армии обстреляли позиции палестинских боевиков, расположенные в секторе Газа в ответ на выпущенную оттуда ракету.

    Напомним, что число ракетных обстрелов Израиля значительно выросло после решения США признать Иерусалим столицей Израиля.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #израиль #ракета #палестина #железный купол
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