Путин и Эрдоган обсудили в Анкаре ситуацию вокруг Иерусалима

Анкара, 12 декабря. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время официальной встречи в Анкаре обсудили решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, сообщает пресс-служба Кремля.

По итогам переговоров Путин сообщил журналистам, что и Россия, и Турция считают, что решение Трампа перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим «дестабилизирует и без того сложную обстановку в регионе».

Эрдоган в свою очередь проинформировал российского лидера о проведении в среду внеочередного саммита Организации исламского сотрудничества. По словам Путина, Россия будет также участвовать в саммите.

Эрдоган также заявил журналистам, что решение администрации США по Иерусалиму «разочаровало мусульман и христиан, а также разумных иудеев».

«Относительно вопроса Иерусалима — я понаблюдал, что с господином Путиным у нас есть похожие подходы. И мы пришли к согласию, что продолжим наши контакты в этом вопросе», — подытожил президент Турции.

Видео совместного заявления лидеров Турции и России опубликовал на своем сайте телеканал RT.