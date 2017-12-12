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Посольство РФ в США призвало россиян в Нью-Йорке избегать мест массового скопления людей
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    Посольство РФ в США призвало россиян в Нью-Йорке избегать мест массового скопления людей

    1:34  12 Декабря 2017  /обновлено: 1:52  12 Декабря 2017
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    Посольство РФ в США призвало россиян в Нью-Йорке избегать мест массового скопления людей

    Нью-Йорк, 12 декабря. Посольство России в США после теракта в Нью-Йорке призвало граждан России избегать мест массового скопления людей.

    «С тревогой восприняли сообщение о произошедшей сегодня утром попытке теракта в Нью-Йорке. Генконсульство России не располагает данными о том, что среди пострадавших были россияне. Призываем наших сограждан сохранять бдительность и избегать массовых скоплений людей», – приводит RT заявление пресс-секретаря посольства Николая Лахонина.

    Напомним, что в этот понедельник в подземном переходе в центре Нью-Йорка произошел взрыв. Полиция подозревает выходца из Бангладеш Акайеда Уллу, который привел в действие «самодельное взрывное устройство низкого качества». Подозреваемый получил ожоги и порезы, еще три человека поблизости – легкие повреждения.

    Автор: Антон Зарубин
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    #россия #сша #посольство #нью-йорк
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