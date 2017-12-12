Посольство РФ в США призвало россиян в Нью-Йорке избегать мест массового скопления людей

Нью-Йорк, 12 декабря. Посольство России в США после теракта в Нью-Йорке призвало граждан России избегать мест массового скопления людей.

«С тревогой восприняли сообщение о произошедшей сегодня утром попытке теракта в Нью-Йорке. Генконсульство России не располагает данными о том, что среди пострадавших были россияне. Призываем наших сограждан сохранять бдительность и избегать массовых скоплений людей», – приводит RT заявление пресс-секретаря посольства Николая Лахонина.

Напомним, что в этот понедельник в подземном переходе в центре Нью-Йорка произошел взрыв. Полиция подозревает выходца из Бангладеш Акайеда Уллу, который привел в действие «самодельное взрывное устройство низкого качества». Подозреваемый получил ожоги и порезы, еще три человека поблизости – легкие повреждения.