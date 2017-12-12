Киев подсчитал убытки от обхода Украины всеми российскими поездами

Киев, 12 декабря. Украинские эксперты подсчитали убытки от перевода всех российских поездов в обход Украины.

По словам бывшего замминистра инфраструктуры страны Александра Кавы, перевод поездов на российскую территорию оставляет без работы более 300 жителей Луганской области, обслуживающих украинский участок пути. Кроме того, Киев теряет деньги, которые компания РЖД платила за транзит составов.

По мнению экс-главы департамента стратегического развития экономики МЭРТ Украины Евгения Олейникова, вместе с российским транзитом Киев потерял и способ влияния на Россию.

Он также отметил, что Украина может осуществлять транзит товаров в Китай и Центральную Азию только через российскую территорию.

Ранее Газета.ру сообщала, что с 11 декабря РЖД полностью перевела все поезда на новую линию Журавка – Миллерово.