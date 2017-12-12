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Новый премьер Польши сформировал правительство и припомнил Украине волынскую резню
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    Новый премьер Польши сформировал правительство и припомнил Украине волынскую резню

    1:28  12 Декабря 2017  /обновлено: 1:28  12 Декабря 2017
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    Новый премьер Польши сформировал правительство и припомнил Украине волынскую резню

    Варшава, 12 декабря. Новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в первый же день утверждения в должности главы кабинета министров заявил, что отношения с Украиной необходимо строить на исторической правде.

    Как сообщает «Польское Радио», Моравецкий подчеркнул, что отношения с Украиной нужно выстраивать на исторической правде. При этом он напомнил, что «нельзя забывать о таких событиях как геноцид на Волыни».

    Премьер также коснулся темы беженцев с Украины, отметив, что решение принимать их или нет — собственная прерогатива Польши. 

    «Польша, принимая украинских беженцев, помогает разгрузить напряжение на восточном фланге Евросоюза. Однако, Европейская Комиссия этого не замечает, поэтому, мы будем обращать на это внимание наших партнеров», — резюмировал Моравецкий.

    Новый премьер Польши сформировал правительство и припомнил Украине волынскую резню

    Как сообщал телеканал RT, 8 декабря Беата Шидло ушла в отставку с поста премьер-министра Польши. Новым главой правительства стал занимавший пост министра финансов и вице-президента страны Моравецкий. 

    Во творник Моравецкий сформировал новый состав правительства страны. При этом ни один из министров не был уволен. В частности, Беата Шидло займет должность зампредседателя совета министров.

    Автор: Олеся Волкова
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    #польша #украина #шидло #моравецкий
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