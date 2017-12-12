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Жители Сирии прокомментировали вывод российских сил из страны
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    Жители Сирии прокомментировали вывод российских сил из страны

    1:19  12 Декабря 2017  /обновлено: 1:19  12 Декабря 2017
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    Жители Сирии прокомментировали вывод российских сил из страны

    Дамаск, 12 декабря. Жители Сирии надеются, что вывод значительной части российских сил из страны является добрым знаком, означающим конец затяжной войны. В то же время, они признают, что российское присутствие успокаивало их, пишут СМИ.

    РИА Новости опросило сирийских жителей, чтобы узнать, что те думают о выводе российского контингента из Сирии.

    Многие жители тревожно относятся к происходящему, опасаясь, что террористы могут вернуться, а российского контингента, способного защитить от них, рядом не будет.

    «Плохо, что русские уходят. Мы понимаем, что вы выполнили задачу и пора домой. Но мы в больнице еще до сих пор плохо спим, вспоминая тот ужас, который нам всем пришлось пережить буквально года три назад. А что, если вы уйдете, а террористы вновь вернутся?», – сказала одна из девушек на улице Дамаска.

    Большинство жителей убеждено, что вывод российских сил – добрый знак, означающий скорое возвращение мирной жизни.

    Сирийцев объединяет благодарность к России за помощь в войне террористами.

    «Мы можем размышлять вечно. Скажу одно наверняка, Россия нам помогала во времена СССР и сейчас ваш народ спас Сирию, как государство, и принес надежду на мир, в котором мы жили», – приводит РИА Новости слова жителя Дамаска.  

    Напомним, что в этот понедельник российский президент Владимир Путин отдал приказ о начале вывода значительной части российского контингента из Сирии.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #россия #сирия #вкс #вывод войск
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