Жители Сирии прокомментировали вывод российских сил из страны

Дамаск, 12 декабря. Жители Сирии надеются, что вывод значительной части российских сил из страны является добрым знаком, означающим конец затяжной войны. В то же время, они признают, что российское присутствие успокаивало их, пишут СМИ.

РИА Новости опросило сирийских жителей, чтобы узнать, что те думают о выводе российского контингента из Сирии.

Многие жители тревожно относятся к происходящему, опасаясь, что террористы могут вернуться, а российского контингента, способного защитить от них, рядом не будет.

«Плохо, что русские уходят. Мы понимаем, что вы выполнили задачу и пора домой. Но мы в больнице еще до сих пор плохо спим, вспоминая тот ужас, который нам всем пришлось пережить буквально года три назад. А что, если вы уйдете, а террористы вновь вернутся?», – сказала одна из девушек на улице Дамаска.

Большинство жителей убеждено, что вывод российских сил – добрый знак, означающий скорое возвращение мирной жизни.

Сирийцев объединяет благодарность к России за помощь в войне террористами.

«Мы можем размышлять вечно. Скажу одно наверняка, Россия нам помогала во времена СССР и сейчас ваш народ спас Сирию, как государство, и принес надежду на мир, в котором мы жили», – приводит РИА Новости слова жителя Дамаска.

Напомним, что в этот понедельник российский президент Владимир Путин отдал приказ о начале вывода значительной части российского контингента из Сирии.