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Американские эксперты испугались новой российской винтовки Т-5000
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    Американские эксперты испугались новой российской винтовки Т-5000

    1:25  12 Декабря 2017
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    Американские эксперты испугались новой российской винтовки Т-5000

    Вашингтон, 12 декабря. Американские эксперты дали высокую оценку новой российской винтовке Т-5000.

    В докладе «Русское вооружение нового поколения», подготовленном специалистами из Соединенных Штатов, отмечается, что уже в ближайшее время российские снайперы существенно изменят понятие «безопасная дистанция», принятое в американской армии.

    По мнению экспертов, дистанция может составить 1880 метров, однако, стоит отметить, что винтовка ORSIS T-5000 имеет практическую прицельную дальность в 1500–1650 метров.

    Напомним, что винтовка была создана в 2011 году и может использоваться как армейскими снайперами, так специальными подразделениями правоохранительных органов. Добавим, что именно с этой винтовкой в 2012 году команда Управления «А» ЦСН ФСБ одержала победу на международном соревновании полицейских и армейских снайперов.

    Автор: Ирина Новикова
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    #orsis t-5000 #армия сша #винтовка
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