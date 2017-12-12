Американские эксперты испугались новой российской винтовки Т-5000

Вашингтон, 12 декабря. Американские эксперты дали высокую оценку новой российской винтовке Т-5000.

В докладе «Русское вооружение нового поколения», подготовленном специалистами из Соединенных Штатов, отмечается, что уже в ближайшее время российские снайперы существенно изменят понятие «безопасная дистанция», принятое в американской армии.

По мнению экспертов, дистанция может составить 1880 метров, однако, стоит отметить, что винтовка ORSIS T-5000 имеет практическую прицельную дальность в 1500–1650 метров.

Напомним, что винтовка была создана в 2011 году и может использоваться как армейскими снайперами, так специальными подразделениями правоохранительных органов. Добавим, что именно с этой винтовкой в 2012 году команда Управления «А» ЦСН ФСБ одержала победу на международном соревновании полицейских и армейских снайперов.