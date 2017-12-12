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Американские СМИ опубликовали «потрясающее видео» полета российского истребителя в Сирии
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    Американские СМИ опубликовали «потрясающее видео» полета российского истребителя в Сирии

    1:06  12 Декабря 2017  /обновлено: 1:06  12 Декабря 2017
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    Американские СМИ опубликовали «потрясающее видео» полета российского истребителя в Сирии

    Вашингтон, 12 декабря. Американское издание восхитилось мастерством российских пилотов, опубликовав «сумасшедшее» и «потрясающее» видео скоростного пролета истребителя Су-35 в небе над Сирией.

    Ранее появились сообщения о том, что в Сирии российский истребитель Су-35 отогнал американский F-22 от штурмовиков ВКС РФ в ходе воздушной операции. По данным Минобороны, самолет США Raptor попытался помешать двум Су-25 осуществить бомбардировку опорного пункта террористов. 

    Представители коалиции тогда заявили, что ВВС США не препятствовали нанесению ударов по боевикам. Вскоре новость стала одной из первых на страницах западных СМИ. 

    Специалисты информпортала The Drive, в отличие других медиа-ресурсов, обвиняющих Россию в агрессивном поведении, опубликовали «сумасшедшее видео» о том, как «развлекаются» российские пилоты в небе над Сирией.

    В социальной сети Twitter появилось «сумасшедшее видео» параллельного высокоскоростного полета двух российских истребителей. Видео снято, предположительно, с кабины пилота Су-30, а мимо пролетает истребитель Су-35. По словам специалистов издания, оба самолета вооружены авиационными ракетами класса «воздух-воздух» Р-73, Р-27 и Р-77. 

    «Кажется, русским пилотам совсем не нравится совершать «очень динамичные» полеты вокруг иностранных самолетов, им больше по душе летать в опасной близости со своими собратьями», — пишет издание.

    Журналисты добавили, что пилоты США так не летают. Видео же скоростного полета российского истребителя специалисты назвали «потрясающим».

    Автор: Олеся Волкова
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    #сша #сирия #вкс рф
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