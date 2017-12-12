Вывод российских сил из Сирии должен стать примером для США – турецкий генерал

Анкара, 12 декабря. Россия выводит свои войска из Сирии, чтобы подать пример США и подтолкнуть их к такому же шагу, заявил турецкий генерал в отставке Эрдоган Кара Гош.

По его словам, вывод значительной части российских войск из Сирии должен стать примером для США, подталкивающим их к аналогичному шагу. Кроме того, генерал рассчитывает, что подобная мера улучшит отношения между Москвой и Анкарой.

«Президент России объявил о выводе войск из Сирии перед визитом в Анкару, чтобы тем самым создать благоприятную атмосферу для работы с Турцией», – приводит слова генерала РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что конечной целью вывода значительной части российской группировки войск – вывод американских сил из Сирии.

Напомним, в этот понедельник президент России Владимир Путин отдал приказ о начале выводы значительной части российского военного контингента из Сирии, объявив о завершении операции против ИГ1. Отметим, что Россия является единственной страной, отозвавшейся на просьбу легитимно избранного президента Сирии Башара Асада помочь в ликвидации террористов и остановить распад государства.

1 Организация запрещена на территории РФ.