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Вывод российских сил из Сирии должен стать примером для США – турецкий генерал
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    Вывод российских сил из Сирии должен стать примером для США – турецкий генерал

    0:53  12 Декабря 2017  /обновлено: 0:53  12 Декабря 2017
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    Вывод российских сил из Сирии должен стать примером для США – турецкий генерал

    Анкара, 12 декабря. Россия выводит свои войска из Сирии, чтобы подать пример США и подтолкнуть их к такому же шагу, заявил турецкий генерал в отставке Эрдоган Кара Гош.

    По его словам, вывод значительной части российских войск из Сирии должен стать примером для США, подталкивающим их к аналогичному шагу. Кроме того, генерал рассчитывает, что подобная мера улучшит отношения между Москвой и Анкарой.

    «Президент России объявил о выводе войск из Сирии перед визитом в Анкару, чтобы тем самым создать благоприятную атмосферу для работы с Турцией», – приводит слова генерала РИА Новости.    

    Эксперт подчеркнул, что конечной целью вывода значительной части российской группировки войск – вывод американских сил из Сирии.

    Напомним, в этот понедельник президент России Владимир Путин отдал приказ о начале выводы значительной части российского военного контингента из Сирии, объявив о завершении операции против ИГ1. Отметим, что Россия является единственной страной, отозвавшейся на просьбу легитимно избранного президента Сирии Башара Асада помочь в ликвидации террористов и остановить распад государства.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: АнтонЗарубин
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    #путин #россия #сша #сирия #турция #вывод войск
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