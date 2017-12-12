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США продолжат военные действия в Сирии и Ираке – Белый дом
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    США продолжат военные действия в Сирии и Ираке – Белый дом

    0:33  12 Декабря 2017  /обновлено: 0:33  12 Декабря 2017
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    США продолжат военные действия в Сирии и Ираке – Белый дом

    Вашингтон, 12 декабря. Руководство США намерено продолжать борьбу с террористами на территории Сирии и Ирака, чтобы не допустить возрождения террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) и обеспечить безопасность американцев. С таким заявлением выступила представитель Белого дома Сара Сандерс.

    «Пока на местности остается хоть один член ИГ мы будем продолжать добиваться обеспечения того, чтобы они были не только уничтожены, но и не нашли возможности вскоре вернуться», – приводит слова Сандерс газета «Известия».

    По ее словам, задачей США будет оставаться победа ИГ «на всех фронтах» для защиты жизней американцев.

    Напомним, в этот понедельник президент России Владимир Путин отдал приказ о начале выводы значительной части российского военного контингента из Сирии, объявив о завершении операции против ИГ. Отметим, что Россия стала единственной страной, откликнувшейся на просьбу легитимно избранного президента Сирии Башара Асада помочь в уничтожении террористов и остановить распад государства.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
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    #сша #сирия #иг #ирак #белый дом
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