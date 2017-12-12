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Новости Сирии
Кадыров гордится вкладом чеченцев в разгром террористов в Сирии
Новости Сирии
Кадыров гордится вкладом чеченцев в разгром террористов в Сирии
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    Кадыров гордится вкладом чеченцев в разгром террористов в Сирии

    0:27  12 Декабря 2017  /обновлено: 0:27  12 Декабря 2017
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    Кадыров гордится вкладом чеченцев в разгром террористов в Сирии

    Грозный, 12 декабря. Глава Чечни Рамзан Кадыров гордится тем, что военнослужащие из Чечни участвовали в борьбе с международным терроризмом на территории Сирии.

    «Мы горды тем, что наши ребята участвовали в этом процессе, они были востребованы на сирийской земле. Мы не подвели Ахмата-Хаджи Кадырова, мы, как обещали, защищали и будем защищать наше государство и регион», — заявил Кадыров, выступая на международном форуме, посвященном 15-летию съезда народов Чечни.

    Кадыров, как сообщает РИА Новости, рассказал, что его отцу предлагали отказаться от политических процессов, включая выборы и определение статуса Чечни, однако тот ответил, что «не сделает ни единого шага, не посоветовавшись с народом». 

    Кадыров гордится вкладом чеченцев в разгром террористов в Сирии

    Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин посетил сирийский Хмеймим, где отдал приказ приступить к выводу значительной части российского воинского контингента из САР. Как сообщала «Газета.ру», глава российского государства также провел встречу с президентом Сирии Башаром Асадом.

    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #сирия #асад #кадыров
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