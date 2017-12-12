Кадыров гордится вкладом чеченцев в разгром террористов в Сирии

Грозный, 12 декабря. Глава Чечни Рамзан Кадыров гордится тем, что военнослужащие из Чечни участвовали в борьбе с международным терроризмом на территории Сирии.

«Мы горды тем, что наши ребята участвовали в этом процессе, они были востребованы на сирийской земле. Мы не подвели Ахмата-Хаджи Кадырова, мы, как обещали, защищали и будем защищать наше государство и регион», — заявил Кадыров, выступая на международном форуме, посвященном 15-летию съезда народов Чечни.

Кадыров, как сообщает РИА Новости, рассказал, что его отцу предлагали отказаться от политических процессов, включая выборы и определение статуса Чечни, однако тот ответил, что «не сделает ни единого шага, не посоветовавшись с народом».

Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин посетил сирийский Хмеймим, где отдал приказ приступить к выводу значительной части российского воинского контингента из САР. Как сообщала «Газета.ру», глава российского государства также провел встречу с президентом Сирии Башаром Асадом.