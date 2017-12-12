Победа над террористами в Сирии сделала РФ решающей силой на Ближнем Востоке – СМИ

Москва, 11 декабря. Победа, которую одержали ВКС РФ на боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) в Сирии, сделала Россию решающей силой на Ближнем Востоке, пишет издание «Свободная пресса», комментируя решение президента России Владимира Путина начать вывод российских сил из Сирии.

Подводя итоги военной операции в Сирии, Путин назвал их «блестящими», высоко оценив действия ВКС РФ.

Как пишет «Свободная пресса», Россия, оказав помощь сирийским властям в конфликте, сумела не только переломить ход неудачно складывающейся для Дамаска войны, но стать решающей силой на всем Ближнем Востоке.

Отмечается, что Россия сумела нанести поражение террористам, при этом избежав существенных потерь. Так, единственный самолет за всю компанию был потерян лишь во время инцидента у турецкой границы, когда российский Су-24М был сбит турецким F-16.

Издание отмечает, что война в Сирии для России закончилась, но настало время тщательного анализа проведенной кампании.

1 Организация запрещена на территории РФ.