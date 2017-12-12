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Новости Сирии
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Украина
Украинский политолог объяснил, почему США не дают команды по импичменту Порошенко
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    Украинский политолог объяснил, почему США не дают команды по импичменту Порошенко

    0:12  12 Декабря 2017  /обновлено: 0:13  12 Декабря 2017
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    Украинский политолог объяснил, почему США не дают команды по импичменту Порошенко

    Киев, 12 декабря. Украинский телеведущий и политолог Дмитрий Джангиров уверен, что у бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, задержанного в Киеве, есть все шансы добиться импичмента действующего президента Украины Петра Порошенко. При этом он объяснил, почему Вашингтон не дает указание Киеву по данному вопросу.

    Джангиров в интервью изданию «Топинформ» отметил, что украинцы проголосуют за бывшего губернатора Одесской области Саакашвили, если у них будет такая возможность. При этом он добавил, что это произойдет не из-за популярности политика на Украине, а из-за того, что нынешний политический режим не устраивает жителей страны.

    Украинский политолог объяснил, почему США не дают команды по импичменту Порошенко

    При этом он выразил мнение, что для смены власти на Украине «майдан» уже не нужен, так как действующая власть является слабой. Необходимы лишь несколько тысяч вооруженных людей.

    Журналисты поинтересовались у политолога, почему, по его мнению, если все политические решения Киева проходят через западный контроль, Вашингтон не дает команды по импичменту.

    По мнению политолога, главным фактором здесь является Россия и решение Кремля, которого Штаты остерегаются. 

    «Американцы не могут просчитать реакцию РФ», — считает Джангиров.

    Украинский политолог объяснил, почему США не дают команды по импичменту Порошенко

    Автор: Олеся Волкова
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    #украина #порошенко #саакашвили
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