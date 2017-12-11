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Подозреваемый во взрыве в Нью-Йорке не имел криминального прошлого – СМИ
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    Подозреваемый во взрыве в Нью-Йорке не имел криминального прошлого – СМИ

    23:47  11 Декабря 2017  /обновлено: 23:48  11 Декабря 2017
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    Подозреваемый во взрыве в Нью-Йорке не имел криминального прошлого – СМИ

    Нью-Йорк, 11 декабря. Подозреваемый в организации взрыва в центре Нью-Йорка Акайед Улла не привлекался к уголовной ответственности в Бангладеш, выходцем откуда он является. Об этом сообщает начальник полиции Бангладеш.

    По словам генерального инспектора полиции Бангладеш Шахидула Хока, подозреваемый в организации взрыва, 27-летний Акайед Улла последний раз посещал Бангладеш в сентябре. Как подчеркнул руководитель полиции Бангладеш, данная информация была предоставлена на основании паспорта подозреваемого.

    Напомним, что инцидент произошел между 7-й и 8-й авеню в восточной части Манхэттена. На теле подозреваемого было привязано «импровизированное взрывное устройство низкого качества», которое он привел в действие. Свой поступок Улла объяснил местью властям США.

    «Они бомбили мою страну, и я хотел нанести ущерб здесь», — приводит газета «Известия» слова задержанного.

    Напомним, что ранее сообщалось о том, что Акайед Улла въехал в США по визе F4, которую выдают людям, чьи братья или сестры имеют американское гражданство.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #сша #нью-йорк #бангладеш #манхэттен #улла
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