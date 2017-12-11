Сирия: Путин отметил позитивный вклад Турции в примирение сторон

Анкара, 11 декабря. Президент России Владимир Путин отметил позитивный вклад Турции и ее лидера Реджепа Эрдогана в укрепление режима прекращения огня в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин по итогам переговоров с Эрдоганом в Астане сообщил журналистам, что Россия и Турция, как страны-гаранты астанинского процесса, продолжают работать над укреплением режима прекращения огня и обеспечением устойчивого функционирования зон деэскалации в САР.

«Хочу отметить весьма позитивный вклад Турецкой Республики и президента Эрдогана в эту работу — по примирению сторон», — добавил российский президент.

По словам Путина, стороны «договорились продолжать плотную координацию в контексте подготовки к восьмой международной встрече по Сирии в Астане, которая намечена на конец декабря этого года».

Как сообщала «Газета.ру», в понедельник Путин посетил российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме, где отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии.