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Сирия: Путин отметил позитивный вклад Турции в примирение сторон
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    Сирия: Путин отметил позитивный вклад Турции в примирение сторон

    23:47  11 Декабря 2017  /обновлено: 23:47  11 Декабря 2017
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    Сирия: Путин отметил позитивный вклад Турции в примирение сторон

    Анкара, 11 декабря. Президент России Владимир Путин отметил позитивный вклад Турции и ее лидера Реджепа Эрдогана в укрепление режима прекращения огня в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

    Путин по итогам переговоров с Эрдоганом в Астане сообщил журналистам, что Россия и Турция, как страны-гаранты астанинского процесса, продолжают работать над укреплением режима прекращения огня и обеспечением устойчивого функционирования зон деэскалации в САР.

    «Хочу отметить весьма позитивный вклад Турецкой Республики и президента Эрдогана в эту работу — по примирению сторон», — добавил российский президент.

    По словам Путина, стороны «договорились продолжать плотную координацию в контексте подготовки к восьмой международной встрече по Сирии в Астане, которая намечена на конец декабря этого года». 

    Сирия: Путин отметил позитивный вклад Турции в примирение сторонКак сообщала «Газета.ру», в понедельник Путин посетил российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме, где отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. 

    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #сирия #турция #эрдоган
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