Яровая: Решение Путина по САР изменило опасную логику заигрывания с терроризмом

Москва, 11 декабря. Решение президента России Владимира Путина по ситуации в Сирии изменило опасную логику геополитического заигрывания с терроризмом. Такое мнение высказала заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая, добавив, что другим странам дан шанс объединить усилия с Россией для побед над терроризмом.

В понедельник Путин посетил российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме, где отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. Также президент провел встречу с сирийским коллегой Башаром Асадом.

«Решение верховного главнокомандующего России - нашего президента Путина изменило опасную и чудовищную логику геополитического заигрывания с терроризмом и лукавства» — цитирует Яровую ее пресс-служба.

Зампредседателя Госдумы назвала победу в Сирии исторической. По ее словам, Россия не только спасла Сирию от уничтожения и подарила ей шанс на новую жизнь, но «защитила своих граждан от самого страшного и жестокого врага».