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Яровая: Решение Путина по САР изменило опасную логику заигрывания с терроризмом
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    Яровая: Решение Путина по САР изменило опасную логику заигрывания с терроризмом

    23:35  11 Декабря 2017  /обновлено: 23:35  11 Декабря 2017
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    Яровая: Решение Путина по САР изменило опасную логику заигрывания с терроризмом

    Москва, 11 декабря. Решение президента России Владимира Путина по ситуации в Сирии изменило опасную логику геополитического заигрывания с терроризмом. Такое мнение высказала заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая, добавив, что другим странам дан шанс объединить усилия с Россией для побед над терроризмом.

    В понедельник Путин посетил российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме, где отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. Также президент провел встречу с сирийским коллегой Башаром Асадом.

    Яровая: Решение Путина по САР изменило опасную логику заигрывания с терроризмом

    «Решение верховного главнокомандующего России - нашего президента Путина изменило опасную и чудовищную логику геополитического заигрывания с терроризмом и лукавства» — цитирует Яровую ее пресс-служба.

    Зампредседателя Госдумы назвала победу в Сирии исторической. По ее словам, Россия не только спасла Сирию от уничтожения и подарила ей шанс на новую жизнь, но «защитила своих граждан от самого страшного и жестокого врага».

    «Другим странам тоже дан шанс последовать не амбициям и неприличной приватизации чужих побед, а объединить усилия с Россией и добиться общих побед над терроризмом», — подчеркнула парламентарий.

    Яровая: Решение Путина по САР изменило опасную логику заигрывания с терроризмом

    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #сирия #яровая
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