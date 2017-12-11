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Российские музыканты сыграли произведения Чайковского в оперном театре Дамаска
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    Российские музыканты сыграли произведения Чайковского в оперном театре Дамаска

    23:31  11 Декабря 2017  /обновлено: 23:31  11 Декабря 2017
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    Российские музыканты сыграли произведения Чайковского в оперном театре Дамаска

    Дамаск, 11 декабря.  Музыкальный вечер, организованный министерством культуры, прошел в рамках одиннадцатого Международного детского фестиваля под названием «Музыка ради мира». Он состоялся в оперном театре Дамаска «Дар Эль-Ассад».  

    В нем приняли участие музыканты из России: Мария Немцова, игравшая на фортепиано, Виталий Фатола (саксофон) и Евгений Румянцев (виолончель). Они исполнили разнообразные произведения российских, французских и немецких композиторов.

    Российские музыканты сыграли произведения Чайковского в оперном театре Дамаска

    Среди прочих произведений, со сцены прозвучали отрывки из работ немецкого композитора Макса Броха и российского композитора Петра Чайковского, в частности – фрагменты из балета «Щелкунчик».

    Кроме того, российское трио исполнило «Прелюдию соль минор» Сергея Рахманинова и несколько его других произведений на виолончели. Завершен вечер был отрывками из оперы французского композитора Франсуа Борна в исполнении на саксофоне и фортепиано.

    Российские музыканты сыграли произведения Чайковского в оперном театре Дамаска

    Автор: Мохамад Жарбуа
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    #россия #сирия #дамаск #музыканты
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