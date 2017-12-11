Российские музыканты сыграли произведения Чайковского в оперном театре Дамаска

Дамаск, 11 декабря. Музыкальный вечер, организованный министерством культуры, прошел в рамках одиннадцатого Международного детского фестиваля под названием «Музыка ради мира». Он состоялся в оперном театре Дамаска «Дар Эль-Ассад».

В нем приняли участие музыканты из России: Мария Немцова, игравшая на фортепиано, Виталий Фатола (саксофон) и Евгений Румянцев (виолончель). Они исполнили разнообразные произведения российских, французских и немецких композиторов.

Среди прочих произведений, со сцены прозвучали отрывки из работ немецкого композитора Макса Броха и российского композитора Петра Чайковского, в частности – фрагменты из балета «Щелкунчик».

Кроме того, российское трио исполнило «Прелюдию соль минор» Сергея Рахманинова и несколько его других произведений на виолончели. Завершен вечер был отрывками из оперы французского композитора Франсуа Борна в исполнении на саксофоне и фортепиано.