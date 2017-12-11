РФ и США не помирятся в 2018 году, но для Москвы это уже не главное – Stratfor

Вашингтон, 11 декабря. Санкционное и политическое противостояние между Россией и США сохранится в 2018 году, однако для российского руководства это перестанет быть чувствительной темой. Такой прогноз опубликовала американская разведывательная аналитическая компания Stratfor.

По мнению аналитиков, попытки изоляции России привели лишь к тому, что она отстранилась от западных держав и начала активно развивать отношения с другими государствами. Это, в итоге, привело к переносу центра ее внимания в другие регионы мира.

Это может привести к тому, что дальнейшее обострение отношений с Западом может стать для внешней политики России лишь одним из многих направлений в предстоящем году. Одновременно с этим, иностранные санкции будут иметь все меньший эффект на экономику России, а ее связи с другими странами продолжат лишь крепнуть.