Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Победа над террористами в Сирии сделала РФ решающей силой на Ближнем Востоке – СМИ
Политика
РФ и США не помирятся в 2018 году, но для Москвы это уже не главное – Stratfor
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    РФ и США не помирятся в 2018 году, но для Москвы это уже не главное – Stratfor

    23:10  11 Декабря 2017  /обновлено: 23:10  11 Декабря 2017
    572

    РФ и США не помирятся в 2018 году, но для Москвы это уже не главное – Stratfor

    Вашингтон, 11 декабря. Санкционное и политическое противостояние между Россией и США сохранится в 2018 году, однако для российского руководства это перестанет быть чувствительной темой. Такой прогноз опубликовала американская разведывательная аналитическая компания Stratfor.

    По мнению аналитиков, попытки изоляции России привели лишь к тому, что она отстранилась от западных держав и начала активно развивать отношения с другими государствами. Это, в итоге, привело к переносу центра ее внимания в другие регионы мира.

    Это может привести к тому, что дальнейшее обострение отношений с Западом может стать для внешней политики России лишь одним из многих направлений в предстоящем году. Одновременно с этим, иностранные санкции будут иметь все меньший эффект на экономику России, а ее связи с другими странами продолжат лишь крепнуть.

     

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #санкции #россия #сша #политика #startfor
    sdsd
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть