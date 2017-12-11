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Украина предложила модель обучения для русскоязычных
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    Украина предложила модель обучения для русскоязычных

    23:12  11 Декабря 2017  /обновлено: 23:12  11 Декабря 2017
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    Украина предложила модель обучения для русскоязычных

    Киев, 11 декабря. Министерство образования и науки Украины назвало рекомендации Венецианской комиссии по закону об образовании сбалансированными и конструктивными. Ведомство предложило дифференцированный подход к обучению на языках нацменьшинств, сообщает пресс-служба Минобразования.

    По данным ведомства, Венецианская комиссия рекомендует Украине в «полной мере использовать гибкость» при имплементации языковой статьи закона, но внести изменения в переходные положения закона об образовании, обеспечив более длительный период для реформы. 

    Министерство предложило три модели применения и изучения языков для внедрения статьи 7 закона «Об образовании».

    В частности, модель, касающаяся национальных общин, материнский язык которых русский, предлагает переход на обучение предметов на украинский сразу после пятого класса. 

    Украина предложила модель обучения для русскоязычных

    Как сообщала ранее «Газета.ру», украинский закон об образовании вступил в силу 28 сентября и будет вводиться поэтапно — до 2020 года. Власти Венгрии и Румынии заявили о том, что документ нарушает права нацменьшинств на Украине.

    Автор: Олеся Волкова
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    #украина #русскийязык #венецианскаякомиссия
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