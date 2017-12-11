Украина предложила модель обучения для русскоязычных

Киев, 11 декабря. Министерство образования и науки Украины назвало рекомендации Венецианской комиссии по закону об образовании сбалансированными и конструктивными. Ведомство предложило дифференцированный подход к обучению на языках нацменьшинств, сообщает пресс-служба Минобразования.

По данным ведомства, Венецианская комиссия рекомендует Украине в «полной мере использовать гибкость» при имплементации языковой статьи закона, но внести изменения в переходные положения закона об образовании, обеспечив более длительный период для реформы.

Министерство предложило три модели применения и изучения языков для внедрения статьи 7 закона «Об образовании».

В частности, модель, касающаяся национальных общин, материнский язык которых русский, предлагает переход на обучение предметов на украинский сразу после пятого класса.

Как сообщала ранее «Газета.ру», украинский закон об образовании вступил в силу 28 сентября и будет вводиться поэтапно — до 2020 года. Власти Венгрии и Румынии заявили о том, что документ нарушает права нацменьшинств на Украине.